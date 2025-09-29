Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Brazil в Serpro възлиза на R$139K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Serpro. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
Serpro
Software Engineer
Brasilia, DF, Brazil
Общо годишно
R$139K
Ниво
Senior
Основна
R$139K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
6 Години
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Самый высокий пакет вознаграждения для Софтуерен инженер в Serpro in Brazil составляет R$269,056 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Serpro для позиции Софтуерен инженер in Brazil составляет R$148,310.

