Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in New Zealand в Serko възлиза на NZ$119K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Serko. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
Serko
Software Engineer
Auckland, AU, New Zealand
Общо годишно
NZ$119K
Ниво
L3
Основна
NZ$119K
Stock (/yr)
NZ$0
Бонус
NZ$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Serko?

NZ$278K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Софтуерен инженер در Serko in New Zealand برابر کل دستمزد سالانه NZ$185,390 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Serko برای نقش Софтуерен инженер in New Zealand برابر NZ$124,306 است.

