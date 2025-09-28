Директория на компаниите
Sequoia
Sequoia Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Sequoia възлиза на ₹2.93M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sequoia. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
Sequoia
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹2.93M
Ниво
SDE 2
Основна
₹2.93M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Sequoia?

₹13.95M

Последни подадени заплати
Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Sequoia in India sits at a yearly total compensation of ₹4,062,728. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sequoia for the Софтуерен инженер role in India is ₹2,802,709.

