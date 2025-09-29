Директория на компаниите
Sequoia Capital
Медианният пакет за възнаграждение на Рисков капиталист in United States в Sequoia Capital възлиза на $300K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sequoia Capital. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
Общо годишно
$300K
Ниво
-
Основна
$300K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
0 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Sequoia Capital?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рисков капиталист в Sequoia Capital in United States е с годишно общо възнаграждение от $600,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sequoia Capital за позицията Рисков капиталист in United States е $300,000.

