Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in United States в Sendbird варира от $219K до $299K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sendbird. Последна актуализация: 11/4/2025

Средно общо възнаграждение

$235K - $284K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$219K$235K$284K$299K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Sendbird, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Sendbird in United States е с годишно общо възнаграждение от $299,280. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sendbird за позицията Продуктов мениджър in United States е $219,300.

