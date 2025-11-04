Sendbird Информационен технолог (ИТ) Заплати

Средното общо възнаграждение за Информационен технолог (ИТ) в Sendbird варира от ₩41.81M до ₩57.06M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sendbird. Последна актуализация: 11/4/2025

Средно общо възнаграждение ₩44.77M - ₩54.11M Korea, South Обичаен диапазон Възможен диапазон ₩41.81M ₩44.77M ₩54.11M ₩57.06M Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 В Sendbird, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Sendbird ?

