Медианният пакет за възнаграждение на Хардуерен инженер in Canada в Semtech възлиза на CA$155K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Semtech. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна заплата
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$155K
Ниво
Senir Staff
Основна
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
Бонус
CA$22.3K
Години в компанията
7 Години
Години опит
8 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в Semtech in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$171,575. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Semtech за позицията Хардуерен инженер in Canada е CA$111,382.

