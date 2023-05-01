Директория на компаниите
Semtech
Semtech Заплати

Заплатата в Semtech варира от $47,854 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $110,948 за Хардуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Semtech. Последно актуализирано: 10/25/2025

Софтуерен инженер
Median $47.9K
Хардуерен инженер
Median $111K
Продуктов дизайнер
$103K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Semtech е Хардуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $110,948. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Semtech е $103,231.

