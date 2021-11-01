Директория на компаниите
Sempra
Sempra Заплати

Заплатата в Sempra варира от $87,636 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $223,875 за Механичен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Sempra. Последно актуализирано: 10/25/2025

Счетоводител
$135K
Бизнес аналитик
$119K
Аналитик данни
$87.6K

Електроинженер
$108K
Механичен инженер
$224K
Проектен мениджър
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Софтуерен инженер
$124K
Технически програмен мениджър
$181K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Sempra е Механичен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $223,875. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sempra е $123,970.

