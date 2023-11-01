Selina Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Selina варира от $16,318 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $149,250 за Маркетинг в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Selina. Последно актуализирано: 10/25/2025

Човешки ресурси
$16.3K
Маркетинг
$149K
Продуктов мениджър
$86.5K

Софтуерен инженер
$69.7K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Selina е Маркетинг at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $149,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Selina е $78,070.

