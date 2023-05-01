Директория на компаниите
Self
Работите тук? Заявете вашата компания

Self Заплати

Заплатата в Self варира от $8,437 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $752,555 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Self. Последно актуализирано: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $120K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Счетоводител
$9.4K
Административен асистент
$103K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Бизнес операции
$201K
Аналитик данни
$8.4K
Хардуерен инженер
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Управленски консултант
$71.4K
Маркетинг
$106K
Продуктов дизайнер
$100K
Продуктов мениджър
$753K
Проектен мениджър
$131K
Продажби
$23.2K
Технически програмен мениджър
$249K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Self е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $752,555. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Self е $104,849.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Self

Свързани компании

  • Pinterest
  • Snap
  • Square
  • Facebook
  • Uber
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси