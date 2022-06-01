Директория на компаниите
SEI
SEI Заплати

Заплатата в SEI варира от $65,097 общо възнаграждение годишно за Финансов аналитик в долния край до $194,025 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на SEI. Последно актуализирано: 10/25/2025

Счетоводител
$65.1K
Специалист по данни
$194K
Финансов аналитик
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Управленски консултант
$149K
Продуктов мениджър
$112K
Софтуерен инженер
$154K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в SEI е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $194,025. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SEI е $149,250.

