  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

SEI Investments Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в SEI Investments възлиза на ₹2.13M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SEI Investments. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна заплата
company icon
SEI Investments
Software Engineer
hidden
Общо годишно
₹2.13M
Ниво
L3
Основна
₹2.02M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹101K
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
2-4 Години
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в SEI Investments in India е с годишно общо възнаграждение от ₹2,141,969. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SEI Investments за позицията Софтуерен инженер in India е ₹2,130,740.

