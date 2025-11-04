Директория на компаниите
Security Compass
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Canada в Security Compass възлиза на CA$108K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Security Compass. Последна актуализация: 11/4/2025

Средна заплата
Security Compass
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$108K
Ниво
2
Основна
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Security Compass in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$187,413. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Security Compass за позицията Софтуерен инженер in Canada е CA$104,358.

Други ресурси