Second Harvest of Silicon Valley
Second Harvest of Silicon Valley Програмен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Програмен мениджър in United States в Second Harvest of Silicon Valley варира от $68.1K до $98.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Second Harvest of Silicon Valley. Последна актуализация: 11/3/2025

Средно общо възнаграждение

$77.2K - $89.6K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$68.1K$77.2K$89.6K$98.8K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Second Harvest of Silicon Valley?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Програмен мениджър в Second Harvest of Silicon Valley in United States е с годишно общо възнаграждение от $98,770. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Second Harvest of Silicon Valley за позицията Програмен мениджър in United States е $68,060.

