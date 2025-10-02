Възнаграждението за Мениджър софтуерно инженерство in Greater Toronto Area в Scotiabank варира от CA$126K на year до CA$181K. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$138K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scotiabank. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
