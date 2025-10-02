Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Toronto Area в Scotiabank варира от CA$90.2K на year за L6 до CA$184K на year за L9. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$120K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scotiabank. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
