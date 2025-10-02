Възнаграждението за Софтуерен инженер in Colombia в Scotiabank варира от COP 184.06M на year за L6 до COP 130.87M на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in Colombia възлiza на COP 130.15M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scotiabank. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Включени длъжностиПодай нова длъжност