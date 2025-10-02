Директория на компаниите
Scotiabank
Scotiabank Софтуерен инженер Заплати в Colombia

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Colombia в Scotiabank варира от COP 184.06M на year за L6 до COP 130.87M на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in Colombia възлiza на COP 130.15M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scotiabank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L6
(Начално ниво)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
COP 643.23M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Какви са кариерните нива в Scotiabank?

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Уеб девелопър

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Scotiabank in Colombia sits at a yearly total compensation of COP 269,354,338. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Софтуерен инженер role in Colombia is COP 126,473,950.

