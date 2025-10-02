Възнаграждението за Продуктов мениджър in Greater Toronto Area в Scotiabank варира от CA$116K на year за L7 до CA$141K на year за L8. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$124K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scotiabank. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
