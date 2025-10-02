Директория на компаниите
Scotiabank
  • Заплати
  • Инвестиционен банкер

  • Всички заплати в Инвестиционен банкер

  • New York City Area

Scotiabank Инвестиционен банкер Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Инвестиционен банкер in New York City Area в Scotiabank възлиза на $275K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scotiabank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Scotiabank
Associate
New York, NY
Общо годишно
$275K
Ниво
L8
Основна
$200K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$75K
Години в компанията
0 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Scotiabank?

$160K

Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инвестиционен банкер в Scotiabank in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $526,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Scotiabank за позицията Инвестиционен банкер in New York City Area е $250,000.

Други ресурси