Възнаграждението за Бизнес аналитик in Greater Toronto Area в Scotiabank варира от CA$87.3K на year за L6 до CA$134K на year за L8. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$99.1K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scotiabank. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
