Scotiabank Бизнес аналитик Заплати в Greater Toronto Area

Възнаграждението за Бизнес аналитик in Greater Toronto Area в Scotiabank варира от CA$87.3K на year за L6 до CA$134K на year за L8. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$99.1K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scotiabank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от CA$42 хил.+ (понякога CA$420 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в Scotiabank?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес аналитик в Scotiabank in Greater Toronto Area е с годишно общо възнаграждение от CA$142,041. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Scotiabank за позицията Бизнес аналитик in Greater Toronto Area е CA$96,688.

Други ресурси