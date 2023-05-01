Директория на компаниите
SCORE
Работите тук? Заявете вашата компания

SCORE Заплати

Заплатата в SCORE варира от $60,992 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $187,926 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на SCORE. Последно актуализирано: 9/2/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $122K
Специалист по данни
$146K
Продуктов дизайнер
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продуктов мениджър
$183K
Мениджър софтуерно инженерство
$188K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в SCORE е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $187,926. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SCORE е $145,725.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за SCORE

Свързани компании

  • Roblox
  • Facebook
  • Spotify
  • Square
  • Airbnb
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси