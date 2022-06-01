Директория на компаниите
Schoox
Работите тук? Заявете вашата компания

Schoox Заплати

Заплатата в Schoox варира от $33,259 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $132,396 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Schoox. Последно актуализирано: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Рекрутър
$122K
Продажби
$132K
Софтуерен инженер
$33.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Schoox е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $132,396. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Schoox е $121,605.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Schoox

Свързани компании

  • Lyft
  • Uber
  • Intuit
  • Google
  • Apple
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси