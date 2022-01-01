Директория на компаниите
Scholastic
Scholastic Заплати

Заплатата в Scholastic варира от $88,000 общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $155,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Scholastic. Последно актуализирано: 11/15/2025

Софтуерен инженер
Median $155K
Бизнес анализатор
Median $88K
Продуктов дизайнер
$126K

Продуктов мениджър
$89.2K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Scholastic е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $155,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Scholastic е $107,413.

