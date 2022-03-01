Директория на компаниите
Schindler Elevator
Schindler Elevator Заплати

Заплатата в Schindler Elevator варира от $85,425 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $156,800 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Schindler Elevator. Последно актуализирано: 11/15/2025

Бизнес анализатор
$97.3K
Проектен мениджър
$157K
Софтуерен инженер
$85.4K

Архитект на решения
$111K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Schindler Elevator е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $156,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Schindler Elevator е $104,053.

Други ресурси