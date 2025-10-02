Директория на компаниите
Schibsted
Schibsted Софтуерен инженер Заплати в Greater Oslo Region

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Oslo Region в Schibsted възлиза на NOK 782K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Schibsted. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Общо годишно
NOK 782K
Ниво
Senior
Основна
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Бонус
NOK 0
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Schibsted?

NOK 1.62M

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Schibsted in Greater Oslo Region sits at a yearly total compensation of NOK 913,744. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Schibsted for the Софтуерен инженер role in Greater Oslo Region is NOK 782,078.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Schibsted

