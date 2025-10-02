Директория на компаниите
Schaeffler
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Механичен инженер

  • Всички заплати в Механичен инженер

  • Cleveland-Akron (Canton) Area

Schaeffler Механичен инженер Заплати в Cleveland-Akron (Canton) Area

Медианният пакет за възнаграждение на Механичен инженер in Cleveland-Akron (Canton) Area в Schaeffler възлиза на $91K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Schaeffler. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Schaeffler
Engineer
Cleveland, OH
Общо годишно
$91K
Ниво
Engineer
Основна
$91K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Schaeffler?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Механичен инженер at Schaeffler in Cleveland-Akron (Canton) Area sits at a yearly total compensation of $98,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Schaeffler for the Механичен инженер role in Cleveland-Akron (Canton) Area is $91,000.

Други ресурси