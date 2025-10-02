Директория на компаниите
Scaleway Мениджър софтуерно инженерство Заплати в Greater Paris Area

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in Greater Paris Area в Scaleway възлиза на €65.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scaleway. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Scaleway
Software Engineering Manager
Paris, IL, France
Общо годишно
€65.5K
Ниво
-
Основна
€60.8K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€4.7K
Години в компанията
1 Година
Години опит
18 Години
Какви са кариерните нива в Scaleway?

€141K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Мениджър софтуерно инженерство at Scaleway in Greater Paris Area sits at a yearly total compensation of €79,064. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scaleway for the Мениджър софтуерно инженерство role in Greater Paris Area is €65,490.

