Scaler Academy Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Scaler Academy възлиза на ₹3.4M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scaler Academy. Последна актуализация: 10/2/2025

Какви са кариерните нива в Scaler Academy?

₹13.94M

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Scaler Academy in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹14,190,247. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Scaler Academy за позицията Софтуерен инженер in Greater Bengaluru е ₹3,246,703.

