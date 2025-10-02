Директория на компаниите
Scaler Academy
Медианният пакет за възнаграждение на Бизнес развитие in Greater Bengaluru в Scaler Academy възлиза на ₹845K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scaler Academy. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹845K
Ниво
Основна
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Scaler Academy?

₹13.94M

Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес развитие в Scaler Academy in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹1,185,361. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Scaler Academy за позицията Бизнес развитие in Greater Bengaluru е ₹1,053,641.

Други ресурси