Възнаграждението за Технически програмен мениджър in Mexico в Scale AI възлiza на MX$1.38M на year за L4. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scale AI. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Scale AI, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.