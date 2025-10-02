Директория на компаниите
Scale AI
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Технически програмен мениджър

  • Всички заплати в Технически програмен мениджър

  • Mexico

Scale AI Технически програмен мениджър Заплати в Mexico

Възнаграждението за Технически програмен мениджър in Mexico в Scale AI възлiza на MX$1.38M на year за L4. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scale AI. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

MX$3.09M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от MX$579 хил.+ (понякога MX$5790 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Scale AI, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Технически програмен мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Технически програмен мениджър в Scale AI in Mexico е с годишно общо възнаграждение от MXMX$30,091,134. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Scale AI за позицията Технически програмен мениджър in Mexico е MXMX$23,042,233.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Scale AI

Свързани компании

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси