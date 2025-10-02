Директория на компаниите
Scale AI
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • San Francisco Bay Area

Scale AI Софтуерен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Scale AI варира от $199K на year за L3 до $405K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $224K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scale AI. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
(Начално ниво)
$199K
$151K
$45.2K
$2K
L4
$262K
$188K
$71.4K
$2.5K
L5
$405K
$210K
$195K
$812
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 2 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Scale AI, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Машин лърнинг инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Scale AI in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $405,082. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Scale AI за позицията Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area е $226,240.

