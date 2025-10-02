Директория на компаниите
Scale AI
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Проектен мениджър

  • Всички заплати в Проектен мениджър

  • San Francisco Bay Area

Scale AI Проектен мениджър Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Проектен мениджър in San Francisco Bay Area в Scale AI варира от $122K на year за L3 до $312K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $120K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scale AI. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$122K
$107K
$10K
$5K
L4
$312K
$173K
$103K
$36.6K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Scale AI, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Проектен мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Проектен мениджър at Scale AI in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $340,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scale AI for the Проектен мениджър role in San Francisco Bay Area is $120,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Scale AI

Свързани компании

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси