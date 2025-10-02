Директория на компаниите
Scale AI
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

  • San Francisco Bay Area

Scale AI Продуктов мениджър Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Продуктов мениджър in San Francisco Bay Area в Scale AI варира от $245K на year за L4 до $302K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $240K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scale AI. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$245K
$180K
$50.5K
$15K
L5
$302K
$200K
$102K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Scale AI, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



ЧЗВ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Продуктов мениджър sa Scale AI in San Francisco Bay Area ay may taunang kabuuang bayad na $535,800. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Scale AI para sa Продуктов мениджър role in San Francisco Bay Area ay $195,000.

