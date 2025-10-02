Възнаграждението за Продуктов мениджър in San Francisco Bay Area в Scale AI варира от $245K на year за L4 до $302K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $240K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scale AI. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$245K
$180K
$50.5K
$15K
L5
$302K
$200K
$102K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Scale AI, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.