Scale AI Бизнес операции Заплати в San Francisco Bay Area

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scale AI. Последна актуализация: 10/2/2025

Средно общо възнаграждение

$172K - $200K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$152K$172K$200K$220K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Scale AI, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес операции в Scale AI in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $220,150. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Scale AI за позицията Бизнес операции in San Francisco Bay Area е $151,700.

