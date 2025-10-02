Директория на компаниите
Scalable Capital
Scalable Capital Мениджър софтуерно инженерство Заплати в Munich Metro Region

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in Munich Metro Region в Scalable Capital възлиза на €104K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Scalable Capital. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
Общо годишно
€104K
Ниво
-
Основна
€84.5K
Stock (/yr)
€19.9K
Бонус
€0
Години в компанията
4 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Scalable Capital?

€142K

Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в Scalable Capital in Munich Metro Region е с годишно общо възнаграждение от €112,497. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Scalable Capital за позицията Мениджър софтуерно инженерство in Munich Metro Region е €104,966.

