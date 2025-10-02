Директория на компаниите
SberMegaMarket
Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Moscow Metro Area в SberMegaMarket възлиза на RUB 2.51M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SberMegaMarket. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
SberMegaMarket
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Общо годишно
RUB 2.51M
Ниво
L2
Основна
RUB 2.51M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
RUB 13.36M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в SberMegaMarket in Moscow Metro Area е с годишно общо възнаграждение от RUB 4,915,802. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SberMegaMarket за позицията Специалист по данни in Moscow Metro Area е RUB 2,505,270.

