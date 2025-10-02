Средното общо възнаграждение за Рисков капиталист in Moscow Metro Area в Sberbank варира от RUB 4.05M до RUB 5.87M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025
Средно общо възнаграждение
