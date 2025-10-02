Директория на компаниите
Sberbank
  • Moscow Metro Area

Sberbank Рисков капиталист Заплати в Moscow Metro Area

Средното общо възнаграждение за Рисков капиталист in Moscow Metro Area в Sberbank варира от RUB 4.05M до RUB 5.87M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средно общо възнаграждение

RUB 4.59M - RUB 5.33M
Russia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
RUB 4.05MRUB 4.59MRUB 5.33MRUB 5.87M
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

RUB 13.36M

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рисков капиталист в Sberbank in Moscow Metro Area е с годишно общо възнаграждение от RUB 5,871,183. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sberbank за позицията Рисков капиталист in Moscow Metro Area е RUB 4,045,689.

