Възнаграждението за Мениджър софтуерно инженерство in Moscow Metro Area в Sberbank варира от RUB 4.16M на year за L12 до RUB 8.2M на year за L13. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 5.26M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
