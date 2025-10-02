Директория на компаниите
Sberbank
Sberbank Софтуерен инженер Заплати в Saint Petersburg Metro Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Saint Petersburg Metro Area в Sberbank варира от RUB 1.92M на year за L7 до RUB 5.62M на year за L13. Медианният year пакет за възнаграждение in Saint Petersburg Metro Area възлiza на RUB 3.34M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
(Начално ниво)
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Виж 4 още нива
RUB 13.36M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Sberbank?

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Мобайл софтуер инженер

Фронтенд софтуер инженер

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

ДевОпс инженер

Сайт рилайабилити инженер

Системс инженер

Девелопър адвокат

Рисърч сайънтист

Ей Ай инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Sberbank in Saint Petersburg Metro Area е с годишно общо възнаграждение от RUB 5,619,488. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sberbank за позицията Софтуерен инженер in Saint Petersburg Metro Area е RUB 2,840,813.

