Възнаграждението за Софтуерен инженер in Saint Petersburg Metro Area в Sberbank варира от RUB 1.92M на year за L7 до RUB 5.62M на year за L13. Медианният year пакет за възнаграждение in Saint Petersburg Metro Area възлiza на RUB 3.34M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
