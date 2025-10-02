Директория на компаниите
Sberbank
Sberbank Софтуерен инженер Заплати в Moscow Metro Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Moscow Metro Area в Sberbank варира от RUB 1.85M на year за L7 до RUB 6.2M на year за L14. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 3.9M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
(Начално ниво)
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в Sberbank?

ЧЗВ

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Софтуерен инженер hos Sberbank in Moscow Metro Area ligger på en årlig samlet kompensation på RUB 7,835,148. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Sberbank for Софтуерен инженер rollen in Moscow Metro Area er RUB 4,170,881.

