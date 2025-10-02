Възнаграждението за Софтуерен инженер in Moscow Metro Area в Sberbank варира от RUB 1.85M на year за L7 до RUB 6.2M на year за L14. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 3.9M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
