Sberbank
  • Заплати
  • Cybersecurity Analyst

  • Всички заплати в Cybersecurity Analyst

  • Moscow Metro Area

Sberbank Cybersecurity Analyst Заплати в Moscow Metro Area

Медианният пакет за възнаграждение на Cybersecurity Analyst in Moscow Metro Area в Sberbank възлиза на RUB 1.83M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
Общо годишно
RUB 1.83M
Ниво
L12
Основна
RUB 1.83M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Sberbank?

RUB 13.36M

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данниВижте свободните позиции

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за jobFamilies.Cybersecurity Analyst в Sberbank in Moscow Metro Area е с годишно общо възнаграждение от RUB 4,376,879. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sberbank за позицията jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Moscow Metro Area е RUB 1,831,386.

