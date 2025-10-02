Директория на компаниите
Sberbank Проектен мениджър Заплати в Moscow Metro Area

Възнаграждението за Проектен мениджър in Moscow Metro Area в Sberbank варира от RUB 2.43M на year за L7 до RUB 9.47M на year за L13. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 4.03M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
RUB 2.43M
RUB 2.43M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.66M
RUB 3.3M
RUB 0
RUB 369K
Виж 4 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

Последни подадени заплати
Добави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси
ЧЗВ

