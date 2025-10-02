Възнаграждението за Проектен мениджър in Moscow Metro Area в Sberbank варира от RUB 2.43M на year за L7 до RUB 9.47M на year за L13. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 4.03M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
RUB 2.43M
RUB 2.43M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.66M
RUB 3.3M
RUB 0
RUB 369K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
