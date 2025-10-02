Възнаграждението за Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area в Sberbank варира от RUB 1.63M на year за L7 до RUB 2.48M на year за L9. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 2.11M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
