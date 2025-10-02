Възнаграждението за Специалист по данни in Saint Petersburg Metro Area в Sberbank варира от RUB 1.31M на year за L7 до RUB 2.7M на year за L10. Медианният year пакет за възнаграждение in Saint Petersburg Metro Area възлiza на RUB 1.49M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
