Sberbank
Sberbank Специалист по данни Заплати в Moscow Metro Area

Възнаграждението за Специалист по данни in Moscow Metro Area в Sberbank варира от RUB 1.8M на year за L7 до RUB 6.45M на year за L13. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 4.1M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
RUB 13.36M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Sberbank in Moscow Metro Area е с годишно общо възнаграждение от RUB 6,448,565. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sberbank за позицията Специалист по данни in Moscow Metro Area е RUB 3,528,681.

Други ресурси