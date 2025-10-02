Възнаграждението за Специалист по данни in Moscow Metro Area в Sberbank варира от RUB 1.8M на year за L7 до RUB 6.45M на year за L13. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 4.1M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
