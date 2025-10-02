Директория на компаниите
Sberbank
Sberbank Мениджър анализ на данни Заплати в Moscow Metro Area

Възнаграждението за Мениджър анализ на данни in Moscow Metro Area в Sberbank възлiza на RUB 6.45M на year за L12. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 7.17M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси
Какви са кариерните нива в Sberbank?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър анализ на данни в Sberbank in Moscow Metro Area е с годишно общо възнаграждение от RUB 11,531,737. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sberbank за позицията Мениджър анализ на данни in Moscow Metro Area е RUB 7,411,025.

Други ресурси