Възнаграждението за Аналитик данни in Moscow Metro Area в Sberbank варира от RUB 1.57M на year за L7 до RUB 4.94M на year за L11. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 2.83M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***