Sberbank Аналитик данни Заплати в Moscow Metro Area

Възнаграждението за Аналитик данни in Moscow Metro Area в Sberbank варира от RUB 1.57M на year за L7 до RUB 4.94M на year за L11. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 2.83M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Виж 4 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

ЧЗВ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Аналитик данни sa Sberbank in Moscow Metro Area ay may taunang kabuuang bayad na RUB 5,345,730. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sberbank para sa Аналитик данни role in Moscow Metro Area ay RUB 2,256,989.

