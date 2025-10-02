Възнаграждението за Бизнес аналитик in Moscow Metro Area в Sberbank варира от RUB 1.98M на year за L7 до RUB 4.19M на year за L11. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 2.63M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
