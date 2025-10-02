Директория на компаниите
Sberbank
Sberbank Бизнес аналитик Заплати в Moscow Metro Area

Възнаграждението за Бизнес аналитик in Moscow Metro Area в Sberbank варира от RUB 1.98M на year за L7 до RUB 4.19M на year за L11. Медианният year пакет за възнаграждение in Moscow Metro Area възлiza на RUB 2.63M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sberbank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
RUB 13.36M

Последни подадени заплати
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес аналитик в Sberbank in Moscow Metro Area е с годишно общо възнаграждение от RUB 4,757,188. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sberbank за позицията Бизнес аналитик in Moscow Metro Area е RUB 2,700,624.

Други ресурси