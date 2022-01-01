Директория на компаниите
Sasken Technologies
Работите тук? Заявете вашата компания

Sasken Technologies Заплати

Заплатата в Sasken Technologies варира от $11,925 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $99,500 за Хардуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Sasken Technologies. Последно актуализирано: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $11.9K
Хардуерен инженер
$99.5K
Рисков капиталист
$33.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Sasken Technologies е Хардуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $99,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sasken Technologies е $33,485.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Sasken Technologies

Свързани компании

  • Spotify
  • Dropbox
  • PayPal
  • Amazon
  • Netflix
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси